Domeniche in musica

Domenica 15 febbraio alle 18, all’Auditorium Vallisa di Bari, l’Accademia dei Cameristi, diretta da Mariarita Alfino, terrà un concerto con musica di fine Ottocento. La serata propone due brani rari: il Trio in re maggiore, che unisce il repertorio italiano e tedesco tra verismo e romanticismo, eseguito da un trio di violino, violoncello e pianoforte.

Domenica 15 febbraio alle 18, nell’Auditorium Vallisa di Bari, l’Accademia dei Cameristi direttada Mariarita Alfino farà ascoltare due perle rare del repertorio per trio di violino, violoncello epianoforte dell’Ottocento italiano e tedesco tra verismo e romanticismo: il Trio in re maggiore diFrancesco Cilea (1866-1950) e il Trio in sol minore di Clara Wieck (1819-1896). A interpretare queste pagine tre giovani, tutti under 30, di diversa provenienza e formazione, solisti in carriera con il gusto e la passione della musica da camera: la violinista tedesca Laura Boschkor (tra i molti riconoscimenti ottenuti anche un terzo posto al Premio Paganini nel 2021), il violoncellista romano Leonardo Notarangelo e il pianista torinese Giulio Mandrile.🔗 Leggi su Baritoday.it

