Musica e grafologia | quattro domeniche a Torrevecchia per saperne di più

Dal 18 gennaio, nell'auditorium Teatro delle Arti di Torrevecchia Teatina, si svolgerà il ciclo di incontri “Musica e grafologia”. Organizzato dall’associazione Kalós e curato dalla grafologa Monica Ferri, l’evento si propone di esplorare le connessioni tra musica e scrittura, offrendo approfondimenti e approfondimenti tematici. Quattro domeniche dedicate a scoprire come la grafologia possa rivelare aspetti nascosti della personalità attraverso il rapporto con la musica.

Prenderà il via domenica 18 gennaio nell'auditorium - Teatro delle Arti di Torrevecchia Teatina, il ciclo di incontri “Musica e grafologia”, promosso dall’associazione Kalós, coordinata dall’artista Daniela Ricciardi, e curato da Monica Ferri, docente, grafologa e perito grafico giudiziario.Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

