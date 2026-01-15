Musica e grafologia | quattro domeniche a Torrevecchia per saperne di più

Dal 18 gennaio, nell'auditorium Teatro delle Arti di Torrevecchia Teatina, si svolgerà il ciclo di incontri “Musica e grafologia”. Organizzato dall’associazione Kalós e curato dalla grafologa Monica Ferri, l’evento si propone di esplorare le connessioni tra musica e scrittura, offrendo approfondimenti e approfondimenti tematici. Quattro domeniche dedicate a scoprire come la grafologia possa rivelare aspetti nascosti della personalità attraverso il rapporto con la musica.

Prenderà il via domenica 18 gennaio nell'auditorium - Teatro delle Arti di Torrevecchia Teatina, il ciclo di incontri "Musica e grafologia", promosso dall'associazione Kalós, coordinata dall'artista Daniela Ricciardi, e curato da Monica Ferri, docente, grafologa e perito grafico giudiziario.

