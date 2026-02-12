Ieri Pechino ha confermato che il ministro degli Esteri Wang Yi parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che inizia domani. La notizia arriva mentre la Cina rafforza la sua presenza diplomatica in Europa, senza nascondere le sue strategie, anche in un momento di tensioni internazionali.

Confermata la presenza del ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dopo una tappa a Budapest. Pechino prova a rilanciarsi come interlocutore “responsabile” mentre i rapporti con Bruxelles restano tesi: indagini commerciali, Hong Kong, gelo diplomatico. Ma soprattutto, per ora nessun bilaterale previsto con Kaja Kallas Ieri anche Pechino ha confermato la presenza del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco che si apre domani. Non era scontato: l’appuntamento di febbraio in Baviera, nato sessantadue anni fa dall’editore tedesco Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, è diventato uno dei più importanti a livello globale su politica estera e sicurezza, ma anche un test pratico dello stato dei rapporti internazionali, perché al di là dei discorsi e dei dibattiti, la parte più importante avviene dietro le quinte, nei bilaterali e nei contatti a margine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Divide et impera. La strategia cinese con l'Europa

