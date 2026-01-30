Il dibattito sulle disuguaglianze crescenti domina sempre di più lo scenario pubblico

Nella serata di giovedì 29 gennaio, il professor Markus Krienke ha partecipato a un dibattito in città. Il tema centrale è stato il crescere delle disuguaglianze e come queste influenzino la società. Krienke, docente di Filosofia moderna ed Etica sociale, ha spiegato che le differenze tra le persone si stanno accentuando e che bisogna trovare soluzioni concrete. La discussione si è svolta davanti a un pubblico attento e interessato, che ha posto molte domande su come affrontare questa realtà.

Nella serata di giovedì 29 gennaio il professor Markus Krienke, ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini, nonché Professore di Antropologia filosofica presso la Pontificia Università Lateranense, è stato ospite del Circolo dell'Unione della nostra città. Invitato dalla Sezione di Piacenza dell'UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, a tenere un incontro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il professore ha affrontato la delicata tematica "I limiti del mercato e le sfide delle nuove disuguaglianze".

