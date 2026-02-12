La sanità udinese si prepara a cambiare volto. AsuFc sta per approvare il nuovo Atto aziendale, che definirà anche la mappa dei primari. Tra vecchi direttori in pensione, nuovi nomi e sedi ancora vuote, la situazione diventa più chiara. La riorganizzazione coinvolge tutti e promette di portare novità nel modo in cui vengono gestiti i reparti. I dettagli sono ancora da definire, ma il quadro generale si sta delineando in modo più preciso.

AsuFc si prepara a varare il nuovo Atto aziendale e, insieme all’architettura organizzativa, prende forma anche la geografia dei primari. Il ricambio è di fatto già partito: un dirigente su tre ha meno di cinque anni di anzianità di servizio. Ma le linee strategiche della Regione, a partire dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su AsuFc Udine

Scopri i sette nuovi borghi inseriti nella lista dei più belli d’Italia, un patrimonio di storia, cultura e architettura.

Questa mattina sono stati resi noti i salari di 136 dirigenti della Usl Umbria 1, tra cui i primari e altri direttori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su AsuFc Udine

Argomenti discussi: Ausl, Pestelli (FdI): Pensione e stipendio insieme per il direttore generale Carradori. Una scelta inopportuna; Direttori storici in pensione, new entry e sedi vacanti: la mappa dei primari nella sanità udinese; LUCO DEI MARSI: IN PENSIONE TRA GLI APPLAUSI, ANTONIO SORGE, STORICO DIRIGENTE COMUNALE; Campo largo senza accordo. 500 firme per Capecchi. Ma c’è chi dice no.

Va in pensione Gennaro Ponziani, storico direttore del Gambrinus: in 30 anni ha servito caffè a Papi e capi di StatoLo storico direttore di sala del Caffè Gambrinus, il bar più noto di Napoli, va in pensione dopo 32 anni di lavoro. Oggi è come chiudere casa e andare via ha dichiarato Ponziani. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Consulenze gratuite via mail. Nasce la rete dei primari e dei Direttori di Cliniche Universitarie in pensioneSi chiama Venice International Medical Network e nasce dalla constatazione che molto spesso i pazienti non riescono a curarsi, a volte per mancanza di risorse proprie, oppure perché sono disorientati ... quotidianosanita.it

Torna a Firenze la presidenza dell’Associazione Culturale degli Ospedali Storici Italiani (ACOSI), realtà nazionale impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio storico, scientifico e culturale degli antichi nosocomi italiani. La guida dell'a - facebook.com facebook