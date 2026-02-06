Questa mattina sono stati resi noti i salari di 136 dirigenti della Usl Umbria 1, tra cui i primari e altri direttori. Si scopre così quanto guadagnano i medici ai vertici dell’azienda sanitaria, con cifre che variano dai compensi base alle entrate derivanti dall’attività intramoenia.

Chi sono e quanto guadagnano i dirigenti medici della Usl Umbria 1? Dai vertici ai primari, ecco le retribuzioni lorde e - in alcuni casi - anche gli incassi derivati dall'intramoenia. I vertici della Usl Umbria 1La Usl Umbria 1 è un’azienda sanitaria che copre trentotto comuni umbri ed è stata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Usl Umbria 1

I dirigenti e i primari dell’Asl Toscana Centro sono figure fondamentali per l’organizzazione sanitaria regionale.

I salari e i compensi dei politici della Regione Umbria variano in base alle cariche ricoperte e alle normative regionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Usl Umbria 1

Argomenti discussi: Ex clinica Belvedere pronta a maggio, sulle lista d’attesa stiamo migliorando; Asl Frosinone, il dg Cavaliere traccia la linea: Ospedali e case di Comunità entro l'estate, 36 nuovi primari e Dea di II livello; Dg, primari e altri direttori: quanto guadagnano i 136 dirigenti della Usl Umbria 1; ASL L'AQUILA: 327 ASSUNZIONI, AMBULANZE E AMBULATORI, I NUMERI DEI PRIMI 150 GIORNI DI DG COSTANZI.

… In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il team dei dietisti dell'Usl Umbria 1 ha intervistato Natascia Capitini, dietista del Servizio di Oncologia dell’Ospedale di Assisi, che ogni giorno segue pazienti alla facebook