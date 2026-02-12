Diceva | Mamma è partita per un viaggio invece l'aveva seppellita in un bosco a Torino

Dopo un mese dalla scomparsa dell'anziana madre, un uomo di 58 anni ha confessato ai carabinieri di averla trovata morta e di averla sepolta a Stupinigi, vicino alla palazzina di caccia. La donna, secondo quanto detto dall'uomo, aveva detto che stava partendo per un viaggio, ma in realtà l'ha nascosta nel bosco. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo davvero e perché abbia deciso di nascondere il corpo.

Dopo un mese dalla scomparsa dell'anziana madre un uomo di 58 anni ha ammesso ai carabinieri: "L'ho trovata morta e l'ho sepolta a Stupinigi, vicino alla palazzina di caccia. Vi accompagno".

