Cosa diceva Meloni sulla Manovra nell'audio del 2019 riprodotto in Aula | Senza discussione non c'è democrazia
Durante una seduta in commissione Bilancio a Montecitorio, il deputato Pd Claudio Mancini ha riproposto un audio di Giorgia Meloni del 2019, in cui si sottolineava l'importanza del dibattito parlamentare per la democrazia. Meloni affermava che senza discussione non può esistere una vera democrazia parlamentare, sottolineando il valore del confronto e del rispetto delle procedure legislative.
In commissione Bilancio a Montecitorio il deputato Pd Claudio Mancini ha riprodotto un vecchio audio di Giorgia Meloni, che nel 2019 contestava dall'opposizione la compressione dei lavori parlamentare sulla legge di bilancio: "Se al Parlamento togliete la legge di bilancio la democrazia parlamentare non c'è". 🔗 Leggi su Fanpage.it
