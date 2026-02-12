DIA Milano | sequestri e controlli su appalti pubblici

La Direzione Investigativa Antimafia di Milano ha portato a termine una maxi-operazione nel capoluogo lombardo. Durante i controlli sugli appalti pubblici, sono stati sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro a un imprenditore già condannato per reati di mafia. Le forze dell’ordine hanno agito in fretta, scoprendo che l’imprenditore aveva tentato di nascondere alcuni patrimoni di origine illecita. Ora si aspetta che la magistratura faccia chiarezza sui collegamenti e sui metodi usati per ottenere quei soldi.

DIA, maxi-operazione a Milano: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni a imprenditore già condannato per 416-bis. Sotto amministrazione giudiziaria due S.p.A. coinvolte in lavori da 4,5 milioni. La Direzione Investigativa Antimafia di Milano ha eseguito tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia e del Direttore della DIA. L’operazione, di particolare rilievo per dimensioni economiche e implicazioni nel settore degli appalti pubblici, segna un nuovo intervento nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale del Nord Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

