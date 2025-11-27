Ladro di moto portato in carcere deve scontare 5 anni e 4 mesi

Ladro di moto portato in carcere. L'uomo, un italiano pluripregiudicato residente nella provincia di Viterbo, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile nella giornata del 26 novembre.Con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e più volte arrestato anche per furti aggravati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ladro di moto portato in carcere, deve scontare 5 anni e 4 mesi

