nba i rockets piegano in volata i clippers un super jokic trascina denver

Nella notte NBA, i Rockets di Houston hanno superato i Clippers in una partita combattuta 115-113, con un decisivo tiro da tre punti. Nel frattempo, Denver si è affidata a un super Jokic per vincere contro Milwaukee, mentre l'attenzione si concentra sulla prossima fase finale della NBA Emirates Cup a Las Vegas.

Milwaukee (Stati Uniti), 12 dicembre 2025 – In attesa della fase finale della NBA Emirates Cup, che si svolgerà tra sabato e martedì a Las Vegas, la regular season continua il suo corso con quattro partite giocate nella notte: al Toyota Center di Houston è arrivato il successo dei Rockets padroni di casa, che hanno piegato in volata i Los Angeles Clippers (al terzo ko di fila, il diciannovesimo stagionale) 115-113: a decidere una contesa nel complesso equilibratissima (le due squadre non hanno mai raggiunto la doppia cifra di vantaggio), è stato un gioco da tre punti convertito a 17.2 secondi da Amen Thompson, che ha regalato ai texani un vantaggio che poi i californiani non sono più riusciti a recuperare. Sport.quotidiano.net