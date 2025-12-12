NBA i Rockets piegano in volata i Clippers Un super Jokic trascina Denver
Nella notte NBA, i Rockets di Houston hanno superato i Clippers in una partita combattuta 115-113, con un decisivo tiro da tre punti. Nel frattempo, Denver si è affidata a un super Jokic per vincere contro Milwaukee, mentre l'attenzione si concentra sulla prossima fase finale della NBA Emirates Cup a Las Vegas.
Milwaukee (Stati Uniti), 12 dicembre 2025 – In attesa della fase finale della NBA Emirates Cup, che si svolgerà tra sabato e martedì a Las Vegas, la regular season continua il suo corso con quattro partite giocate nella notte: al Toyota Center di Houston è arrivato il successo dei Rockets padroni di casa, che hanno piegato in volata i Los Angeles Clippers (al terzo ko di fila, il diciannovesimo stagionale) 115-113: a decidere una contesa nel complesso equilibratissima (le due squadre non hanno mai raggiunto la doppia cifra di vantaggio), è stato un gioco da tre punti convertito a 17.2 secondi da Amen Thompson, che ha regalato ai texani un vantaggio che poi i californiani non sono più riusciti a recuperare. Sport.quotidiano.net
NBA, i Rockets piegano in volata i Clippers. Un super Jokic trascina Denver - Milwaukee (Stati Uniti), 12 dicembre 2025 – In attesa della fase finale della NBA Emirates Cup, che si svolgerà tra sabato e martedì a Las Vegas, la regular season continua il suo corso con quattro ... Riporta sport.quotidiano.net
NBA, Houston affonda i Clippers, Jokic trascina Denver. Boston cade a Milwaukee - Prosegue la crisi dei Los Angeles Clippers, che incassano un’altra sconfitta nel campionato NBA e scivolano sempre più in basso nella classifica della Western Conference. corrieredellosport.it scrive
Houston Rockets vs Dallas Mavericks Full Game Highlights – December 6, 2025 | NBA Season