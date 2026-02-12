Davide Brignone si dice incredulo per come sono andate le cose. Parla di una situazione difficile, dove le possibilità erano poche, e invece è successo qualcosa di più grande del previsto. Davide, che lavora come allenatore e supporto per la sorella Federica, non nasconde la sorpresa: “Aveva pochissime possibilità, l’ha fatta più grossa del previsto…” È lui a seguire la campionessa nei momenti chiave, a spronarla e a fare da riferimento tecnico durante gli allenamenti.

Dietro ai successi di Federica Brignone c’è sempre la mano del fratello Davide, che la segue negli allenamenti, la incoraggia, la sprona, fa da riferimento tecnico, la spalleggia nel ruolo di coach. Il trionfo della fuoriclasse valdostana nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha mandato in estasi anche il 32enne, che ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Eurosport: “ Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Ho vissuto delle emozioni pazzesca, quasi una sofferenza ma bella, ma sicuramente un’emozione e inaspettata “. Il fratello della Campionessa del Mondo di gigante ha poi proseguito: “ Ha avuto delle grossissime difficoltà, sappiamo quanto sia difficile performare quando si sta bene alle Olimpiadi, farlo nello stato in cui è arrivata Federica: non dico che fosse impossibile, ma aveva pochissime possibilità e ha fatto qualcosa non di speciale, di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Brignone incredulo: “Aveva pochissime possibilità, l’ha fatta più grossa del previsto…”

Approfondimenti su Federica Brignone

Il recente sondaggio YouTrend per Sky TG24 indica Jannik Sinner come il personaggio italiano più rappresentativo del 2025.

Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano, ha raggiunto un risultato importante che ha attirato l’attenzione nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: James Crawford svetta in una prova fantasma di discesa a Bormio. Paris unico azzurro in pista (a metà); A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, seconda prova discesa Bormio: n. di pettorale, tv, streaming; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurri; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming.

Federica Brignone, chi è il fidanzato Davide: l’ex famoso, i figli ‘rimandati’ e il rapporto con Sofia GoggiaDa oltre due anni la sciatrice azzurra fa coppia con l’amico di suo fratello (e allenatore) Davide: i piani futuri dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... libero.it

Federica Brignone: la casa rifugio, il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatriceFederica Brignone nuova campionessa olimpica nel Super G alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, vincitrice della Coppa del ... msn.com

Corriere della Sera. . Dopo la vittoria al SuperG davanti al presidente della Repubblica Mattarella, e a poco più di dieci mesi dall'infortunio, Federica Brignone festeggia al Villaggio Italia in compagnia di tifosi, atleti e del fratello Davide. «Per me era già uno so - facebook.com facebook

#Brignone, le lacrime della mamma e la gioia del fratello Davide: "Due giorni fa non sciava..." x.com