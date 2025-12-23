Imprendibile! Sinner stavolta l’ha fatta grossa che smacco per Meloni e Mattarella

Il recente sondaggio YouTrend per Sky TG24 indica Jannik Sinner come il personaggio italiano più rappresentativo del 2025. I dati riflettono un’istantanea della percezione pubblica, evidenziando il ruolo di Sinner come simbolo dell’Italia contemporanea. Questa valutazione offre uno spunto di riflessione sui protagonisti che contribuiscono a definire l’immagine nazionale nel contesto attuale.

Il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24, dedicato ai personaggi italiani più rappresentativi del 2025, consegna una fotografia chiara e difficilmente equivocabile: Jannik Sinner è il volto che, più di ogni altro, incarna l’immagine dell’Italia di oggi. Il tennista ottiene un consenso ampio e trasversale, distanziando di 11 punti percentuali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante il ruolo centrale che quest’ultima occupa sulla scena politica e mediatica nazionale. Con il 36% delle preferenze, Sinner guida la classifica dei personaggi più rappresentativi, imponendosi non solo come campione sportivo ma come simbolo nazionale riconosciuto e condiviso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

