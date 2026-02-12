Cocciaretto e Darderi in campo | Doha per i quarti Buenos Aires per l’esordio Dirette su Sport e NOW

Questa mattina, Cocciaretto e Darderi sono scesi in campo in due continenti diversi. La partita di Doha vede Cocciaretto pronta a qualificarsi per i quarti di finale, mentre a Buenos Aires Darderi affronta il suo primo match stagionale. Le sfide sono trasmesse in diretta su Sport e NOW, e i due giovani tennisti italiani cercano di fare il salto di qualità in questa giornata importante.

Cocciaretto e Darderi: Una Giornata di Sfide nel Tennis Mondiale. Doha e Buenos Aires sono oggi il palcoscenico di importanti sfide nel mondo del tennis. L'attenzione è tutta per Elisabetta Cocciaretto, in Qatar per i quarti di finale del Wta 1000, e per Luciano Darderi, che fa il suo esordio nell'Atp 250 argentino. Entrambi gli eventi sono visibili in diretta su Sport e in streaming su NOW, con opzioni aggiuntive per una fruizione più completa. Cocciaretto a Doha: Una Scalata Inaspettata. Elisabetta Cocciaretto si trova a un passo dalla semifinale del Wta 1000 di Doha, un traguardo significativo nella sua carriera.

