Le super-modelle degli anni Ottanta e Novanta sono tornate sotto i riflettori, questa volta in una mostra dedicata a Jeff Koons. Le immagini iconiche di quegli anni, con le modelle che sembravano vere opere d’arte, tornano a riempire le pareti. La mostra mette in fila anche l’architettura di corpo e spazio, parte della stessa visione artistica, e la forte carica emotiva che caratterizza gli scatti di quegli anni. Un viaggio tra moda, arte e sensazioni che non si ferma.

Le modelle più iconiche, anzi super-modelle, come venivano chiamate negli anni Ottanta e Novanta, poi l’architettura di corpo e luogo, parte della visione stilistica, infine la cifra emotiva che entra negli scatti. Tra le mostre che hanno nutrito il calendario di Art City c’è stata anche ’Marco Glaviano. Fashion Portraits’ a Palazzo Vassé Pietramellara, all’interno di Galleria Cavour nel tratto di appartenenza a Gioia Martini, nuova destinazione espositiva bolognese con ambizioni internazionali, tanto che la prossima mostra annunciata per aprile avrà come protagonista Jeff Koons. Lo racconta Gaetano La Mantia di Contemporary Concept, lunga esperienza di gallerista a Bologna e ora diplomatico culturale in giro per il mondo, consulente per ambasciate, istituti di cultura e consolati italiani, con cui lavora per portare la nostra arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle super-modelle di Glaviano alla prossima mostra di Jeff Koons

La mostra di Jeff Koons a Fiorenzuola d’Arda mette in luce come le sue opere più iconiche si integrino con il contesto storico del palazzo nobiliare.

