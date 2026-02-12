Dopo l’incontro informale dei leader europei ad Alden Biesen, spicca il vertice tra Meloni e Merz. La coppia di leader si è concentrata su un nuovo modo di far funzionare l’Unione, puntando su pragmatismo e rapidità. L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’Europa, senza perdere tempo, perché ora le sfide sono troppe per aspettare.

Il dato politico emerso dall’incontro informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen è il prevertice Meloni-Merz, ovvero la cabina di regia pragmatica e snella che serve all’Unione europea per “pensare in grande”, con in cima alle priorità condivise il tema della competitività, “perché non c’è più tempo da perdere”. Per questa ragione il nuovo gruppo di lavoro informale ha cerchiato in rosso tre priorità delineate nel documento orientativo predisposto da Italia, Germania e Belgio: il completamento del mercato unico, la semplificazione regolatoria e la riduzione dei prezzi dell’energia, oltre ad una politica commerciale ambiziosa e pragmatica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal prevertice Meloni-Merz un nuovo paradigma per l’Ue

Il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

Questa mattina, nel Castello di Alden Biesen in Belgio, i capi di stato e di governo dei 27 paesi membri dell’Unione Europea si sono incontrati in modo informale.

Dichiarazioni congiunte alla stampa Meloni - Merz (traduzione simultanea)

