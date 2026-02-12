Credito alle Pmi del Sud Carfora Confimi Campania | Annunci non bastano chiediamo trasparenza

Luigi Carfora di Confimi Campania chiede più di semplici annunci per le Pmi del Sud. Secondo lui, serve trasparenza e risultati concreti, non solo promesse, per far davvero funzionare i fondi destinati alle imprese del Mezzogiorno.

Bene le intenzioni, ma ora servono risultati misurabili. È questa la posizione di Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania, che interviene sui recenti annunci relativi a strumenti di finanza straordinaria destinati alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. “Accogliamo con interesse ogni iniziativa del sistema bancario volta a sostenere le imprese del Mezzogiorno. Tuttavia, è necessario distinguere tra la comunicazione dei grandi plafond finanziari e l’effettiva accessibilità del credito per le piccole e medie imprese del territorio”, afferma Carfora. Crescita contenuta e credito selettivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

