Cooperazione strategica di Italia e Algeria Luigi Carfora Confimi | Coinvolgere le Pmi del Mezzogiorno

Italia e Algeria rafforzano la loro collaborazione strategica, puntando a trasformare il dialogo istituzionale in progetti concreti a favore del Made in Italy. Luigi Carfora di Confimi sottolinea l’importanza di coinvolgere le PMI del Mezzogiorno, con un focus sulla Campania, all’interno di una visione più ampia che valorizzi le risorse e le opportunità di tutto il Paese. Un passo verso una partnership più solida e orientata allo sviluppo condiviso.

Rafforzare le relazioni tra Italia e Algeria, trasformando il dialogo istituzionale in progettualità concreta a beneficio del Made in Italy, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alla Campania, ma all'interno di una visione pienamente nazionale. È questo il senso politico, economico e culturale della serata di sabato 27 dicembre scorso, promossa dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion, sotto la guida del suo presidente Luigi Carfora, anche Presidente di Confimi Industria Campania. L'iniziativa si inserisce in un percorso strutturato di diplomazia economica e cooperazione internazionale che il Consorzio porta avanti da tempo, operando su scala nazionale come piattaforma di relazioni, progettualità e accompagnamento per il sistema produttivo italiano.

Italia-Algeria, firmato un partenariato per cooperazione industriale - È stato sottoscritto in Algeria l'Accordo di Partenariato Istituzionale e di Cooperazione Strategica tra il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e l'Onspea

Luigi Carfora guida la missione istituzionale in Algeria - È stato sottoscritto in Algeria l’Accordo di Partenariato Istituzionale e di Cooperazione Strategica tra il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e l’ONSPEA ... napolivillage.com

Nuova intesa Italia–Algeria per crescita produttiva condivisa - Accordo istituzionale per rafforzare relazioni economiche, filiere produttive e innovazione tra imprese dei due Paesi. iltitolo.it

