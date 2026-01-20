Nel ristorante di Monza, scopri piatti e cocktail d'autore ispirati alla tradizione Milano-Cortina. Tra le proposte, un'elegante rivisitazione della carne di cervo con tartufo, richiamo alle montagne del Nord, e drink che richiamano i sentori delle Dolomiti. Un'occasione per gustare sapori autentici in un ambiente sobrio e curato, ideale per celebrare questa regione attraverso un'esperienza culinaria raffinata.

Dalla carne di cervo con tartufo, elegante rivisitazione del piatto tipico delle montagne del Nord, al cocktail con i sentori delle Dolomiti. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina il Derby Grill, storico ristorante all'interno dell'Hotel de la Ville di Monza, lancia una proposta gastronomica che vuole essere un vero e proprio omaggio all'Italia che vince e che ospita. Unendo sport ed eccellenza culinaria in un percorso di sapori che si snoda dalla metropoli lombarda alle vette dolomitiche. Il percorso gastronomico si chiama "Il territorio, secondo me" ed è un menù degustazione ideato dall'executive chef Fabio Silva ispirandosi alle diverse tappe e ai rispettivi territori che ospiteranno le competizioni di Milano Cortina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Ladies on the Mix a Milano: il venerdì al femminile tra dj set e cocktail d’autore a Terrazza12

Leggi anche: L'assunzione (a tempo indeterminato) nel ristorante monzese cambia per sempre la vita di tre ragazzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cologno Monzese, il ristorante che punta sull’inclusione: Promuoviamo autonomia e dignità.

Nel ristorante monzese piatti e cocktail d'autore per celebrare Milano-Cortina - Dalla carne di cervo con tartufo, elegante rivisitazione del piatto tipico delle montagne del Nord, al cocktail con i sentori delle Dolomiti. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Corti ... monzatoday.it

PROVIAMO IL NUOVO RISTORANTE DI NUSR ET A MILANO - NON CI POSSO CREDERE FINALMENTE LO INCONTRIAMO!

È PizzAut Monza, già terzo classificato lo scorso anno, il ristorante più amato del 2025 facebook