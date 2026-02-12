Corso per commissari di mensa Genitori sui banchi a scuola di cibo

Genitori si sono iscritti a un corso per imparare a monitorare meglio la mensa scolastica. Sono stati aggiornati anche i rappresentanti del Consiglio di Istituto e il Circolo di qualità, che riunisce genitori, docenti e amministratori per controllare il servizio di ristorazione. Sono entrati in aula per capire come verificare che i pasti siano sani e conformi alle regole.

Genitori al corso per diventare buoni commissari di mensa. Con il rinnovo dei rappresentati del Consiglio di Istituto, è stato aggiornato anche il Circolo di qualità, l'organo istituito per favorire la partecipazione di genitori e docenti al funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, insieme agli amministratori, ai funzionari comunali e ai referenti della società di ristorazione e dell'azienda che si occupa della verifica della conformità del servizio. I genitori entrati nel Circolo di qualità seguiranno il corso di formazione proposto da Ats dal titolo: "Corso per commissari mensa: consapevolezza in mensa.

