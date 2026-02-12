Coppa Italia quando si giocano le due semifinali con il Como

Questa sera si decidono le semifinali di Coppa Italia. L’Inter aspetta di sapere se affronterà il Napoli o il Como, dopo aver vinto contro il Torino a Monza. La sfida tra le due squadre si giocherà nei prossimi giorni, e i nerazzurri sono pronti a conoscere il loro avversario.

L’Inter ha conosciuto la sua avversaria nella semifinale di Coppa Italia. Dopo aver battuto il Torino nello stadio insolito di Monza, i nerazzurri hanno atteso la gara tra Napoli e Como per conoscere l’avversaria. E ieri il Maradona ha dato il suo verdetto con i lariani che hanno vinto ai rigori una gara terminata 1-1 nei minuti regolamentari. E così sarà derby lombardo con in palio la finale di Coppa Italia, obiettivo ambitissimo da entrambe le società. Da una parte il Como che forte di una crescita incredibile da un punto di vista sportivo e societario negli ultimi anni, vorrebbe ambire ad un trofeo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera si conoscono le date delle semifinali di Coppa Italia.

Semifinali andata Coppa Italia: #Como- #Inter martedì 3 marzo ore 21; #Lazio- #Atalanta mercoledì 4 marzo ore 21 x.com