Promozione Il Novafeltria batte il Bellaria

Ci pensa Castellani dal dischetto, a un soffio dal triplice fischio dell’arbitro, a decidere il recupero tra Novafeltria e Bellaria Igea Marina (1-0). Un successo che permette alla squadra della Valmarecchia di agganciare il terzo posto, mentre il Bellaria resta inchiodato al quart’ultimo. Novafeltria: Olivieri, Semprini (28’ st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (48’ st Ciccioni), Frihat (16’ st Galli), Astolfi (16’ st Giorgini). A disp.: Renzetti, Tani, Guci, Paesini, Tamagnini. All.: Mancini. Bellaria Igea marina: Tosi, Grossi, Kasalla (41’ st Falchero), Casali (8’ pt Muci), Zammarchi (33’ st Carbonara), Pasolini, Caverzan, Righini, Zarrelli, Facondini, Loi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Novafeltria batte il Bellaria

