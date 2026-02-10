Coppa Italia | quarti in corso Inter e Atalanta in semifinale Napoli-Como e Bologna-Lazio decidono le altre finaliste

Questa sera si sono giocate le ultime partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Inter e Atalanta hanno conquistato il pass per le semifinali, mentre Napoli-Como e Bologna-Lazio decideranno le altre due finaliste. La competizione entra nel vivo, promettendo grandi emozioni.

La Coppa Italia 2025-2026 entra nella fase cruciale dei quarti di finale, con Inter e Atalanta già qualificate per le semifinali. Il calendario prevede oggi la sfida tra Napoli e Como, mentre domani sera si affronteranno Bologna e Lazio, completando così il quadro delle squadre che si contenderanno il trofeo. Quest’anno, il tabellone ha visto alcune sorprese già agli ottavi, con l’eliminazione di formazioni di Serie A e l’avanzamento di squadre di categorie inferiori. L’avventura di questa edizione della Coppa Italia si è aperta con una serie di sfide avvincenti fin dai trentaduesimi di finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Inter ha superato il Torino e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia.

L'Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia.

