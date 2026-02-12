Contro l’Atletico servirà mantenere grande attenzione

La partita tra Termoli e Atletico si riaccende grazie a un gol da lontano di Luca Ascoli. Non è stato un caso, il suo tiro ha cambiato le cose e riaperto la sfida. Ora bisogna stare attenti, perché contro l’Atletico servirà una grande concentrazione per non perdere terreno.

Non è stato un episodio casuale il gol dalla distanza con cui Luca Ascoli ha riaperto la gara contro il Termoli. "Ho segnato qualche gol spesso da fuori area. E’ una cosa che mi riesce bene, peccato che la rete non abbia portato punti" confida il ragazzo di Pinerolo, classe 2005. Domenica ha segnato il primo gol con il Castelfidardo infilando difesa e portiere del Termoli riaprendo provvisoriamente la sfida contro i giallorossi molisani. "Speravo che la palla passasse in mezzo ai giocatori avversari e che il portiere non riuscisse a vederla partire". Detto e fatto, ma il gol non ha portato punti a un Castelfidardo affamato di reti e vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

