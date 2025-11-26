Atletico Madrid Inter dopo il derby è tempo di rialzarsi | sfida decisiva contro gli spagnoli per mantenere il passo in Europa

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, la squadra di Chivu deve reagire subito in Champions League dopo la sconfitta immeritata contro il Milan! Le ultime. La sconfitta nel derby contro il Milan è stata particolarmente dolorosa per l’ Inter, non solo per il risultato, ma anche per le occasioni mancate. Nonostante abbia creato di più, colpendo due pali e sbagliando un rigore, i nerazzurri non sono riusciti a segnare, e la colpa non può essere attribuita solo alla sfortuna o alla bravura di Maignan. Ora, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a reagire immediatamente in Champions League, con una sfida complicata contro un Atletico Madrid che metterà a dura prova la loro cattiveria offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

