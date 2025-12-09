Confcommercio incontra il sindaco di Santarcangelo per discutere di rigenerazione urbana e sviluppo del commercio

Martedì mattina nella sede di Confcommercio della provincia di Rimini, si è svolto un incontro istituzionale tra il presidente Giammaria Zanzini, il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti e l’assessore comunale alle Attività economiche, Luca Paganelli. “Questo incontro nasce dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

