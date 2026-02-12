Como ruba al supermercato pacchi di caffè per 1.200 euro nascondendoli con la carta igienica | arrestato

Un uomo è stato arrestato questa mattina a Como mentre cercava di portarsi via pacchi di caffè per un valore di circa 1.200 euro. Aveva nascosto le merci sotto la carta igienica, sperando di non essere notato. La polizia è intervenuta e ha fermato il ladro prima che riuscisse a uscire dal negozio.

Como, 12 febbraio 2026 – Ha tentato di rubare decine di pacchi di caffè in offerta speciale al supermercato, riuscendo a raggiungere la cifra di quasi 1.200 euro di bottino. Ma l'uomo, un romeno di 38 anni, è stato notato dagli addetti alla vigilanza, mentre spingeva il suo carrello nel tentativo di farlo uscire dalla Bennet del centro commerciale di Tavernola senza pagare. E' stato quindi bloccato e consegnato a una pattuglia della Squadra Volante di Como, che lo ha arrestato per furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissimo che si è svolto stamattina.

