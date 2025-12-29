Ragazzo ruba di tutto al supermercato persino la macchina del caffè

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne straniero irregolare, già noto alle forze dell’ordine, per aver tentato di compiere un furto presso il supermercato Lidl di Via Zara a Brescia. L’uomo, che si era reso responsabile di diversi reati in passato, è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre vari articoli, tra cui anche una macchina del caffè.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne straniero irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, dopo un tentativo di furto al supermercato Lidl di Via Zara a Brescia.Secondo quanto riportato dagli agenti del Commissariato “Carmine”. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Ragazzo ruba di tutto al supermercato, persino la macchina del caffè Leggi anche: Lucca, ladro al supermercato ruba vino e caffè per 220 euro: 37enne arrestato Leggi anche: Benevento, ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti: arrestato 30enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rescaldina, arrestato mentre cerca di rubare alcolici in un supermercato per una valore di 300 euro; Bari, sedicenne fugge dal carcere e ruba in un supermercato vicino alla stazione: arrestato; Le rubano il regalo di Natale. I carabinieri lo trovano in poche ore; Ruba nel supermercato e butta a terra l'addetto alla sicurezza: denunciato. Ragazzo ruba di tutto al supermercato, persino la macchina del caffè - Il giovane arrestato è un 29enne straniero irregolare sul territorio; disposto l’ordine di allontanamento dall’Italia ... bresciatoday.it

Bari, sedicenne fugge dal carcere e ruba in un supermercato vicino alla stazione: arrestato - Il minore, con precedenti penali, aveva tentato di far perdere le sue tracce nascondendosi nelle campagne a Japigia. lagazzettadelmezzogiorno.it

Tenta di rubare 13 pacchi di caffè al supermercato, ma la cassiera e il titolare lo bloccano: arrestato il 24enne che ha strattonato la donna - Davide Samuel Riberio, 24 anni, sabato scorso è stato arrestato per rapina impropria. ilgazzettino.it

6 Giorni 6 Paesi 6 Mercatini di Natale!!? Qual è il Migliore?

#napoli, ruba un #cellulare in corso Garibaldi: ragazzo di 18 anni arrestato dalla polizia x.com

Fabiosa Fitness Italy. . Ragazzo Prende Brownies ma Mostra Gentilezza Poco Dopo Un ragazzo birichino ruba qualche brownie, ma poco dopo offre la sua acqua a uno sconosciuto assetato. Questo colpo di scena inaspettato ci ricorda che anche piccoli atti di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.