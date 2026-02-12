Comitato Bergamasco Antifascista il nuovo presidente è Mauro Magistrati

Bergamo. Mauro Magistrati il 9 gennaio scorso è stato eletto, con il consenso unanime e totale di tutti i partecipanti, come nuovo presidente del Comitato Bergamasco Antifascista, sostituendo il precedente presidente Carlo Salvioni, che ha lasciato il posto dopo 16 anni, diventando Presidente Onorario. Magistrati è il quarto Presidente dell'originario " Comitato Bergamasco Antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane", guidato dal 1969 al 1996 dall' onorevole Giuseppe Brighenti; poi fino al 2009 da Eugenio Bruni, antifascista e deportato a Dachau, e successivamente dall'Avvocato Carlo Salvioni.

