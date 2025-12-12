Asp Catania insediato il nuovo comitato consultivo | Pieremilio Vasta rieletto presidente

È stato insediato il nuovo comitato consultivo dell’Asp di Catania (CCA), con la rielezione unanime di Pieremilio Vasta come presidente. La seduta inaugurale ha segnato l’inizio delle nuove attività dell’organismo, che si occuperà di contribuire alle decisioni strategiche e di rappresentare le esigenze del territorio.

Insediato il nuovo comitato consultivo dell'Asp di Catania (CCA). Nel corso della seduta inaugurale, Pieremilio Vasta è stato rieletto all'unanimità presidente dell'organismo. Vito Litrico è stato confermato nel ruolo di vicepresidente. Le funzioni di segretario saranno svolte da Marco Consoli.

Asp di Catania: insediato il nuovo direttore sanitario, Gianfranco Di Fede

