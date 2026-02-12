Coinvolta una terza persona Torzullo clamorosa svolta sul caso

La Procura di Civitavecchia ha deciso di intervenire con decisione sul caso di Anguillara. Dopo settimane di indagini, si riaccende l’attenzione sulla morte di quella persona, con una svolta che potrebbe cambiare tutto. La procura ha coinvolto anche una terza persona, un passo importante che fa pensare a sviluppi prossimi. La comunità aspetta con ansia novità ufficiali.

La Procura di Civitavecchia imprime una nuova e decisiva accelerazione alle indagini sul delitto di Anguillara, un caso che nelle ultime settimane ha scosso profondamente la comunità laziale. Al centro dell'inchiesta resta la morte di Federica Torzullo, 41 anni, trovata senza vita dopo giorni di silenzi e versioni ritenute dagli inquirenti poco credibili. Ora, secondo quanto trapela dagli ambienti giudiziari, il quadro investigativo si fa ancora più grave per il marito, Claudio Carlomagno, 44 anni, già iscritto nel registro degli indagati. Gli investigatori ritengono che non si sia trattato di un gesto d'impeto, ma dell'esecuzione di un piano studiato nei dettagli.

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo stanno portando alla luce nuovi elementi che potrebbero cambiare la ricostruzione dei fatti.

Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio, al centro di un’indagine in corso.

