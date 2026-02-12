Un uomo noto alle forze dell’ordine, Mario Rossi, è stato sorpreso ieri pomeriggio mentre distribuiva cocaina al posto delle caramelle ai bambini lungo le strade del paesino di San Martino. Rossi, 35 anni, già coinvolto in precedenti operazioni antidroga, si muoveva con due biciclette, attirando l’attenzione dei residenti per il suo comportamento insolito nel centro del quartiere.

Un viso già noto e un nome già legato allo smercio di droga. E un comportamento piuttosto inusuale: si aggirava tra le vie del quartiere mentre spingeva due biciclette. Un dettaglio che ha insospettito gli agenti della Polizia Locale di Rovato, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Fin dai primi istanti l'uomo – un 40enne albanese regolare in Italia – si è mostrato nervoso e poco collaborativo. In mano stringeva un piccolo contenitore di latta, simile a quelli usati per le caramelle. Con un gesto rapido ha cercato di disfarsene, ma un agente lo ha bloccato prima che riuscisse nel tentativo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Pavia, un minorenne è stato arrestato mentre spacciava droga in pieno giorno.

In un inquietante tentativo di eludere i controlli, un individuo aveva nascosto hashish nel vano motore, fissandolo con una calamita Mentos al

Contenuti correlati

Rogoredo: viaggio nel boschetto dello spaccio di droga

Argomenti discussi: Quarticciolo: scappa al controllo e prova ad investire un carabiniere, in tasca della cocaina; ? Cocaina al posto delle caramelle: spaccia in pieno giorno per le vie del paese - BresciaToday; Shopping online shock: al posto dei vestiti riceve quasi un chilo di hashish; Salerno, sorpreso in scooter con 50 grammi di cocaina: arrestato un uomo.

Cocaina al posto delle caramelle: spaccia in pieno giorno per le vie del paeseUn viso già noto e un nome già legato allo smercio di droga. E un comportamento piuttosto inusuale: si aggirava tra le vie del quartiere mentre spingeva due biciclette. Un dettaglio che ha insospettit ... bresciatoday.it

Nascondeva cinque chilogrammi di cocaina nel controsoffitto, arrestatoLa polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 5,5 chilogrammi di cocaina. (ANSA) ... ansa.it

Grazie alla redazione del @ilsecoloxix per l'articolo! "Cocaina" oggi alle 18 all'Antico Teatro Sacco di Savona, ancora qualche posto! prenotazioni al 3317739633 Di M. Monforte e L. Calcagno Regia Lazzaro Calcagno Con Antonio Carlucci, Sara Damo - facebook.com facebook