Google ha pubblicato un rapporto in cui spiega come cercano di clonare il modello di intelligenza artificiale Gemini. Gli esperti si concentrano su domande mirate per capire come funziona, cercando di catturare i principali elementi del suo ragionamento. L’obiettivo è replicarne le capacità e analizzarne i processi interni, in modo da migliorare i propri sistemi.

questo articolo sintetizza i contenuti principali del rapporto di Google riguardante Gemini, evidenziando tentativi di distillation volti a clonare il modello e a carpire elementi del suo ragionamento. l’azienda segnala la violazione dei propri termini di servizio e la sottrazione di proprietà intellettuale, riportando interventi mirati per bloccare gli account coinvolti e per potenziare le protezioni contro usi impropri. tentativi di clonazione di gemini attraverso distillation su larga scala. il documento descrive un programma mirato che ha inviato più di 100.000 prompt a Gemini con l’obiettivo di clonare il modello e rivelare aspetti chiave del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Clonare gemini con domande mirate secondo google

Approfondimenti su Gemini Google

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

A Conversation for the Future Part 2

Ultime notizie su Gemini Google

Moduli Google, Gemini suggerisce fino a 4 domandeGoogle integra Gemini in Moduli con una nuova funzione che suggerisce automaticamente fino a quattro domande in base al contenuto. Google integra Gemini in Moduli con una nuova funzione che suggerisce ... punto-informatico.it

Gemini for kids, per aiutare i bambini con i compitiGemini avrà una versione per bambini, con funzioni specifiche per aiutarli nei compiti, rispondere alle loro domande e raccontare storie. Gemini avrà una versione per bambini, con funzioni specifiche ... punto-informatico.it

IA per la clonazione vocale Salve a tutti. Gestendo una web radio, di tanto in tanto mi capita di avere dei pezzi d'intervista che devono essere ridoppiati. Sto cercando un'IA che mi permetta di clonare una voce e ridoppiare un segmento rovinato in modo da ren - facebook.com facebook