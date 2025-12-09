Google corre ai ripari | un secondo modello Gemini per controllare il primo

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mountain View, 9 dicembre 2025 – Google introduce in Chrome un secondo modello Gemini per risolvere i problemi di sicurezza creati. dal primo. Un paradosso solo apparente, che nasce dall’arrivo nel browser di un assistente capace di svolgere azioni “agentiche”: interagire con schede, strumenti e siti web in autonomia. E questo è un pericolo non di poco conto. Ecco perché. Il rischio principale secondo Google. Proprio così: questa ‘libertà’ apre la porta a una minaccia ben nota: l’indirect prompt injection, ovvero la possibilità che una pagina malevola istruisca l’Intelligenza Artificiale  a ignorare i suoi stessi limiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

