Cinzia Danti confermatata presidente Confesercenti Campi Bisenzio

Cinzia Danti resta alla guida di Confesercenti a Campi Bisenzio. La sua conferma è arrivata questa mattina durante l’assemblea degli iscritti, che hanno scelto di continuare con lei alla presidenza. Danti ha ringraziato tutti per la fiducia e ha annunciato che continuerà a lavorare per sostenere le attività commerciali del territorio.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Cinzia Danti è stata confermata presidente di Confesercenti Campi Bisenzio. La nuova presidenza è composta anche da Roberto Arzilli, Christian Domizio, Carmine Ferraro, Andrea Landi e Giuseppe Proetto. Una delle priorità, è stato spiegato, sarà il dialogo con l'amministrazione comunale per migliorare la fruibilità e capoluogo. Secondo l'associazione sono poi "necessari interventi su viabilità e sosta per rendere il centro storico più accessibile a cittadini e visitatori". In quest'ottica, l'associazione guarda "con favore all'arrivo della tramvia, a patto che il capolinea sia strategicamente vicino al centro, migliorando la mobilità senza isolare il cuore commerciale".

