Natale 2025 a Campi Bisenzio
Primo weekend di magia a Campi! Sabato 29 novembre – dalle 15:30 sarete completamente nelle mani di.? gin & gim – i folletti irriverenti!? altro che i soliti aiutanti di babbo natale:? bolle di sapone magiche? danza col fuoco? equilibrismo estremo? una valanga di scherzi, caos e risate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ALLARME A CAMPI! Sabato 29 novembre dalle 15:30 alle 19:30 sarete nelle mani di… GIN & GIM I FOLLETTI IRRIVERENTI! Dimenticate i soliti aiutanti di Babbo Natale. Porteranno bolle di sapone magiche, danza col fuoco, equilibrismo estremo e una - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Campi Bisenzio 2025: luci, magia ed eventi gratuiti per tutta la famiglia - Campi Bisenzio si prepara a vivere uno dei periodi più attesi dell'anno, quello delle festività natalizie. Come scrive piananotizie.it
Che tempo faceva a Campi Bisenzio il 21 Settembre 2025 - Archivio Meteo Campi Bisenzio - Arezzo (AR) Firenze (FI) Grosseto (GR) Livorno (LI) Lucca (LU) Massa- Riporta ilmeteo.it