La Polizia di Lucca ha trasferito al CPR di Trapani un cittadino marocchino già noto per rapina, lesioni e spaccio. Nonostante abbia chiesto protezione internazionale, le autorità hanno deciso di agire considerando la sua pericolosità sociale, emersa dai precedenti penali.

È stato disposto l’accompagnamento di un cittadino marocchino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani Milo in seguito a numerose condanne per reati gravi e alla sua pericolosità sociale. L’uomo, richiedente protezione internazionale, è stato individuato e trattenuto dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca l’11 febbraio 2026 dopo essersi presentato presso l’Ufficio Immigrazione. Il provvedimento è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in attesa della decisione sulla sua richiesta di asilo. Pericolisità sociale, accompagnato al CPR L’operazione ha riguardato un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di condanne definitive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Virgilio.it - Chiede protezione internazionale ma è già noto per rapina e lesioni personali a Lucca, il provvedimento

