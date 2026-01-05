Capello accusa duramente il sistema arbitrale | Sono una mafia Al Var servono gli ex calciatori

Fabio Capello critica aspramente il sistema arbitrale, definendolo una “mafia” e sottolineando la necessità di ex calciatori al VAR. Con una carriera ricca di successi tra Milan, Juve, Real Madrid e Roma, l’ex allenatore si rivolge al quotidiano spagnolo Marca evidenziando le sue preoccupazioni riguardo alla gestione delle decisioni arbitrali nel calcio moderno.

Per Don Fabio il sistema arbitrale è una mafia. Fabio Capello, un’infinità di scudetti ( e una Champions) vinti con Milan, Juve, Real Madrid e Roma, sceglie il giornale spagnolo Marca per lanciare una vera e propria bomba contro i fischietti. Le parole di Capello. “ Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono servirsi di ex giocatori per il Var, eppure loro conoscono i movimenti del calcio, il movimento che fa un giocatore per fermarsi, per aiutarsi. E molte volte prendono decisioni che non sono corrette, perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Capello accusa duramente il sistema arbitrale: “Sono una mafia. Al Var servono gli ex calciatori” Leggi anche: La bomba di Fabio Capello: “La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare” Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capello: «Gli arbitri sono una mafia, mi fanno impazzire con i loro fischi a caso» - Capello accusa il sistema arbitrale: “Gli arbitri sono una mafia”, critica la gestione del Var e chiede più coinvolgimento di ex giocatori. ilnapolista.it

Fabio Capello, accusa durissima: "Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti" - Fabio Capello, accusa durissima: "Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti". eurosport.it

"Sono una mafia": Capello choc sugli arbitri - Molto più di un'entrata a gamba tesa sul sistema arbitrale: Fabio Capello non ha risparmiato accuse spiegando quali siano i problemi principali del Var. msn.com

Il caso Negreira e il paragone con Calciopoli Capello, che ha vinto due Liga col Real Madrid proprio negli anni in cui il Barcellona è accusato di aver pagato il vicepresidente degli arbitri Negreira (l'indagine sui pagamenti del club catalano all'ex numero due d - facebook.com facebook

Fabio Capello non usa mezzi termini. L’ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid, noto per la sua schiettezza, ha lanciato un vero e proprio atto d’accusa contro la classe arbitrale internazionale. In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo Marc x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.