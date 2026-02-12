Chi ha sdoganato le cronache della televisione e dei suoi divi su un quotidiano? Chi ha lanciato il primo e forse ultimo tabloid all’inglese? La storia di Nino Nutrizio e de La Notte in un doc
Un giornalista come Nino Nutrizio ha rivoluzionato il modo di fare cronaca. È stato lui a portare le storie di TV, divi e personaggi del mondo dello spettacolo sui giornali, creando un modo nuovo di raccontare il gossip. La Notte, il suo quotidiano, ha anche inventato le stellette per giudicare i film e le palline per il pubblico, un sistema che ancora oggi viene ricordato. Ora, a distanza di anni, il suo lavoro torna a essere raccontato in un documentario che ripercorre la sua carriera e le innovazioni che ha portato nel gior
Le stellette per giudicare i film (e le palline per il pubblico)? Se le sono inventate a La Notte. Chi ha sdoganato le cronache della televisione, dei suoi divi e dei personaggi creati su un quotidiano? La Notte. E chi di fronte alla storica tetraggine grafica dei quotidiani alla Corriere della Sera ha inserito bande, strisce e titoli in rosso fuoco? La prima pagina di La Notte. Ne volete ancora? Su La Notte c’erano “La pagina delle grane” (buche e lampioni che non funzionano a man bassa), le vignette sostituivano le foto dei fatti di cronaca che non arrivavano e i titoli pulp uscivano dall’imbalsamatura del giornalismo borghese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Nino Nutrizio
Ultime notizie su Nino Nutrizio
"Tabloid all'Italiana. Nino Nutrizio e la sua Notte" sul Corriere della Sera. Con questo documentario 3D Produzioni continua il suo impegno nel racconto dei quotidiani italiani. Dopo la storia dell’Unità, quella della Notte, e presto una nuova sorpresa. - facebook.com facebook
Oggi sul @Corriere c’è un’intervista capolavoro di Stefano Lorenzetto a Cristina Nutrizio, figlia del fuoriclasse del giornalismo Nino. x.com
