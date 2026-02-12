Chi ha sdoganato le cronache della televisione e dei suoi divi su un quotidiano? Chi ha lanciato il primo e forse ultimo tabloid all’inglese? La storia di Nino Nutrizio e de La Notte in un doc

Un giornalista come Nino Nutrizio ha rivoluzionato il modo di fare cronaca. È stato lui a portare le storie di TV, divi e personaggi del mondo dello spettacolo sui giornali, creando un modo nuovo di raccontare il gossip. La Notte, il suo quotidiano, ha anche inventato le stellette per giudicare i film e le palline per il pubblico, un sistema che ancora oggi viene ricordato. Ora, a distanza di anni, il suo lavoro torna a essere raccontato in un documentario che ripercorre la sua carriera e le innovazioni che ha portato nel gior

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.