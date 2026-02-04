Il presidente della Provincia, Roberto Valettini, ha confermato che il progetto continua. Durante una riunione, ha ringraziato i colleghi consiglieri per la fiducia e ha assicurato che si proseguirà con impegno. Anche Alfredo Camera, segretario comunale e commissario di Azione, ha espresso soddisfazione per il percorso avviato e ha sottolineato la volontà di portare avanti le iniziative già in corso. Nessun cambiamento di rotta, solo l’impegno di fare progressi concreti.

Ringrazia il presidente della Provincia Roberto Valettini e tutti i colleghi consiglieri "per la fiducia" Alfredo Camera, segretario comunale e commissario di Azione. "Un onore mettermi al servizio del territorio. Lavoriamo per dare continuità al nostro progetto" dice il neo vice presidente provinciale. E il suo ringraziamento particolare va "a tutto il gruppo dei Civici del consiglio comunale di Massa e al sindaco Persiani, a tutti gli amici di Azione con i quali condividiamo ogni giorno riflessioni e idee. Il loro costante sostegno e la solidità del percorso condiviso in questi anni sono stati determinanti per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Diamo continuità al nostro progetto"

Approfondimenti su Roberto Valettini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roberto Valettini

