Centro estetico di Francavilla al Mare è alla ricerca di personale | come candidarsi
Il centro La Mya Estetica di Francavilla al Mare cerca nuove figure da inserire nel suo staff. La ricerca riguarda diverse posizioni e interessati possono inviare la propria candidatura direttamente al centro in via Bachelet 6. Non ci sono grandi formalità, basta presentarsi o contattare direttamente il centro per avere più informazioni.
Si cercano persone in possesso della qualifica da estetista con un minimo di esperienza nel settore, che abbiano abilità nel mondo nails (semipermaenente e gel) e nei trattamenti viso e corpo Il centro estetico La Mya estetica di Francavilla al Mare, in via Bachelet 6, è alla ricerca di personale. In particolare, si cercano persone in possesso della qualifica da estetista con un minimo di esperienza nel settore, che abbiano abilità nel mondo nails (semipermaenente e gel) e nei trattamenti viso e corpo. Per informazioni e candidature, si può contattare il numero 3275739769 per inviare il proprio curriculum.
Approfondimenti su Francavilla al Mare Estetica
