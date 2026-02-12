Centro estetico di Francavilla al Mare è alla ricerca di personale | come candidarsi

Il centro La Mya Estetica di Francavilla al Mare cerca nuove figure da inserire nel suo staff. La ricerca riguarda diverse posizioni e interessati possono inviare la propria candidatura direttamente al centro in via Bachelet 6. Non ci sono grandi formalità, basta presentarsi o contattare direttamente il centro per avere più informazioni.

Si cercano persone in possesso della qualifica da estetista con un minimo di esperienza nel settore, che abbiano abilità nel mondo nails (semipermaenente e gel) e nei trattamenti viso e corpo Il centro estetico La Mya estetica di Francavilla al Mare, in via Bachelet 6, è alla ricerca di personale. In particolare, si cercano persone in possesso della qualifica da estetista con un minimo di esperienza nel settore, che abbiano abilità nel mondo nails (semipermaenente e gel) e nei trattamenti viso e corpo. Per informazioni e candidature, si può contattare il numero 3275739769 per inviare il proprio curriculum.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Francavilla al Mare Estetica

L’Arma dei carabinieri ha aperto un bando per la selezione di 65 allievi ufficiali, offrendo un'opportunità di carriera a chi desidera entrare a far parte della storica istituzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francavilla al Mare Estetica

Argomenti discussi: A Francavilla apre McDonald’s: 50 assunzioni, sono tutti giovani del posto; IL SALENTO TRA I DUE MARI: Francavilla Fontana, Melendugno E Nardò pronti ad affascinare giornalisti e tour operator alla BIT di Milano 2026 – Premio Salento da comunicare; Benessere & Salute, Il PTA di Ceglie Messapica, 2 marzo aumenterà il numero dei prelievi.; Il Salento tra i due mari alla conquista a Milano: Francavilla Fontana, Melendugno e Nardò protagoniste alla BIT -.

Commercio in fermento a Calice Ligure dove, sabato scorso, è stato inaugurato il centro estetico “MG Studio” in piazza Massa 25. Ad aprirlo due sorelle di origine romena, residenti a Finale, in località Perti, ormai da più di 15 anni - facebook.com facebook