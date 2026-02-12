Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la casa a Milano | la cameretta di Clara Isabel la cucina in marmo il salotto con parquet

La casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Milano riflette la loro vita. La cameretta di Clara Isabel, la cucina in marmo e il salotto con parquet mostrano uno spazio pensato e vissuto con cura. La coppia ha arredato ogni ambiente con semplicità, creando un ambiente caldo e famigliare, che parla di loro e delle loro radici.

La casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è il riflesso della loro storia: luminosa, accogliente, costruita passo dopo passo. Trasferiti nel 2022, dopo anni d’amore nati sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, la casa a Milano è diventata il luogo dove la coppia ha scelto di mettere radici. Linee contemporanee, toni neutri e dettagli caldi raccontano uno spazio pensato per la quotidianità, per gli amici, per i loro cagnolini. E oggi, soprattutto, per la piccola Clara Isabel. Cecilia Rodriguez, chi è Cecilia Rodriguez nasce il 18 marzo 1990 in Argentina, ha 35 anni. Modella e influencer argentina, è da anni uno dei volti più amati del mondo social e televisivo italiano. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono un momento di affetto con la loro piccola Clara Isabel, dimostrando con semplicità l’importanza dei gesti quotidiani.

