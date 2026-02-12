Francesca Albanese punta il dito contro la comunità internazionale, accusando di aver armato e sostenuto politicamente Israele invece di fermarlo. Le sue parole arrivano in un momento di grande tensione nella regione e sollevano dubbi sulla reale volontà di fermare il conflitto. La docente di diritto internazionale critica il supporto fornito a Israele, definendolo una sfida enorme per l’umanità.

“Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte della comunità internazionale lo abbia armato, sostenuto politicamente ed economicamente, rappresenta una sfida enorme”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi, si è espressa durante il Forum di Al-Jazeera del 7 febbraio, suscitando richieste di dimissioni da parte della Francia. Albanese ha denunciato come molti media occidentali abbiano amplificato una narrativa “pro-apartheid e pro-genocidio”, ma ha indicato anche un’opportunità: mai prima d’ora, ha detto, la comunità globale si era resa conto delle sfide che tutti affrontiamo come umanità. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - “C’è un nemico comune dell’umanità”: le parole sotto accusa di Francesca Albanese

Approfondimenti su Francesca Albanese

La Francia ha chiesto ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, consulente speciale delle Nazioni Unite, dalle sue funzioni.

Ultime notizie su Francesca Albanese

