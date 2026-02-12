Catania | Sp74 II senso unico alternato tra Belpasso e Ramacca per controlli al 3° Ponte fino al 28 febbraio

Da oggi, sulla Sp74II tra Belpasso e Ramacca, le auto devono seguire un senso unico alternato. Le forze dell’ordine hanno deciso di effettuare controlli al “3° Ponte” e per questo hanno istituito questa viabilità temporanea. La modifica resterà in vigore fino al 28 febbraio. I guidatori dovranno fare attenzione agli eventuali rallentamenti e rispettare le indicazioni sulla strada.

Belpasso e Ramacca, traffico a senso unico sulla Sp74II per controlli al "3° Ponte". Modifiche alla viabilità sono entrate in vigore oggi, 12 febbraio 2026, sulla Strada Provinciale 74II tra Belpasso e Ramacca, in provincia di Catania. L'ordinanza prevede un senso unico alternato tra le 8:00 e le 18:00 fino al 28 febbraio, a causa di indagini sulla sicurezza strutturale del cosiddetto "3° Ponte", con limiti di velocità ridotti a 20 kmh e divieto di sorpasso. La misura mira a garantire la sicurezza durante le verifiche. Indagini strutturali e disagi per gli automobilisti. L'ordinanza, comunicata nella giornata di oggi, impatta sulla circolazione tra i comuni di Belpasso e Ramacca, e potenzialmente anche per chi raggiunge aree limitrofe.

