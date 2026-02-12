Castro Juve sfuma uno dei possibili obiettivi dei bianconeri? La notizia è ufficiale I dettagli
La Juventus aveva messo nel mirino Marko Castro del Bologna, ma ora tutto cambia. Il giocatore ha infatti rinnovato il contratto con i felsinei, allontanandosi dalla possibilità di approdare a Torino. La società bianconera dovrà ora cercare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.
di Francesco Spagnolo Castro Juve, i bianconeri erano interessati al calciatore del Bologna. Ma il rinnovo con il felsinei lo allontana dalla Vecchia Signora. Il rinnovo di Santiago Castro con il Bologna rappresenta uno dei movimenti più significativi del panorama calcistico attuale, non solo per le ambizioni del club emiliano, ma anche per i riflessi che proietta sulle strategie delle grandi squadre italiane. In un mercato sempre più dinamico, la scelta della dirigenza felsinea è un segnale di forza, continuità e ambizione, volto a blindare un talento che ha saputo conquistare la Serie A a suon di prestazioni dominanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
