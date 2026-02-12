Castro Juve sfuma uno dei possibili obiettivi dei bianconeri? La notizia è ufficiale I dettagli

Da juventusnews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus aveva messo nel mirino Marko Castro del Bologna, ma ora tutto cambia. Il giocatore ha infatti rinnovato il contratto con i felsinei, allontanandosi dalla possibilità di approdare a Torino. La società bianconera dovrà ora cercare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

di Francesco Spagnolo Castro Juve, i bianconeri erano interessati al calciatore del Bologna. Ma il rinnovo con il felsinei lo allontana dalla Vecchia Signora. Il rinnovo di Santiago Castro con il Bologna rappresenta uno dei movimenti più significativi del panorama calcistico attuale, non solo per le ambizioni del club emiliano, ma anche per i riflessi che proietta sulle strategie delle grandi squadre italiane. In un mercato sempre più dinamico, la scelta della dirigenza felsinea è un segnale di forza, continuità e ambizione, volto a blindare un talento che ha saputo conquistare la Serie A a suon di prestazioni dominanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

castro juve sfuma uno dei possibili obiettivi dei bianconeri la notizia 232 ufficiale i dettagli

© Juventusnews24.com - Castro Juve, sfuma uno dei possibili obiettivi dei bianconeri? La notizia è ufficiale. I dettagli

Approfondimenti su Castro Juve

Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo dei bianconeri: ha trovato l’accordo con un altro club. I dettagli

Il calciomercato della Juventus segna la fine dell'interesse per Timber, che ha trovato un accordo con il Marsiglia.

Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagli

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.