Roma le case Enasarco diventano popolari | i proprietari sul piede di guerra Incubo condomini misti
A Roma, le case Enasarco stanno vivendo un crescente interesse tra i proprietari, mentre si intensificano le tensioni legate ai condomini misti. La situazione si fa complessa e diffusa in molte zone della città, con il Comune che si prepara a intervenire con iniziative significative.
L'incubo dei condomini misti si abbatte sulla quasi totalità dei quartieri di Roma. Il Campidoglio, infatti, ha deciso di acquistare 1.040 alloggi di proprietà della Fondazione Enasarco, con un esborso complessivo di 250 milioni di euro, per trasformarli in case di edilizia residenziale pubblica. Romatoday.it
Dismissione Immobiliare Enasarco parla il notaio Carraffa
Roma compra 1.040 case popolari da Enasarco: svolta per migliaia di famiglie in attesa - 040 case popolari da Enasarco, sommandole alle nuove unità già ottenute. romait.it
Ater Roma comprerà 118 appartamenti Enasarco a Casal Bruciato - Si conclude dopo dieci anni il tira e molla tra Ater Roma ed Enasarco per la gestione di 118 alloggi popolari tra via Silvio Negro e via di Casal Bruciato 27. romatoday.it
Roma, furti e rapine in case, negozi e centri commerciali: 11 arresti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.