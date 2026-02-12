Cartelli salvaciclisti a Senago | Favorire la cultura del rispetto per avere strade più sicure

Arrivano anche a Senago i cartelli " Salva ciclisti ", un progetto dedicato alla sicurezza stradale e alla tutela di chi utilizza la bicicletta come mezzo di sport, mobilità quotidiana o semplice passione. L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’associazione " Io rispetto il ciclista " e l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attiva su tutto il territorio con l’obiettivo di sensibilizzare automobilisti e cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili. I cartelli sono stati installati a Senago con il contributo del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

