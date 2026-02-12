Arrivano anche a Senago i cartelli " Salva ciclisti ", un progetto dedicato alla sicurezza stradale e alla tutela di chi utilizza la bicicletta come mezzo di sport, mobilità quotidiana o semplice passione. L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’associazione " Io rispetto il ciclista " e l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attiva su tutto il territorio con l’obiettivo di sensibilizzare automobilisti e cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili. I cartelli sono stati installati a Senago con il contributo del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartelli salvaciclisti a Senago: "Favorire la cultura del rispetto per avere strade più sicure"

Sicurezza su due ruote a Lissone. Arrivano i cartelli salvaciclistiNella città che ama il ciclismo, un gesto di riguardo per tutti coloro che preferiscono spostarsi sul territorio pedalando invece di utilizzare l’automobile: domani mattina a Lissone è prevista ... ilgiorno.it

Anche a Senago sono arrivati i cartelli del rispetto del ciclista sulla strada grazie all'amico Antonio Cortese !! Presenti la Sindaca Magda Beretta, l’Assessore Francesco Quattrocchi, il Consigliere Stella, il Presidente della Senaghese Luca Ortolani con il consig - facebook.com facebook