Il consiglio della Città metropolitana ha approvato una delibera che prevede la firma di un accordo con il Comune di Fiesole per potenziare la sicurezza stradale in due tratti particolarmente sensibili: la Strada Statale 302, meglio nota come Fanetina e la Strada Provinciale 53, nel tratto da Domenico al capoluogo Fiesole. L’intesa prevede il rinnovo di tre attraversamenti pedonali, che diverranno luminosi a Caldine. A Pian di Mugnone è previsto un altro attraversamento pedonale luminoso insieme all’installazione di un nuovo semaforo a chiamata, oltre alla costruzione di un nuovo marciapiede a Pian di Mugnone, che andrà a sostituire l’attuale camminamento, posto a livello della carreggiata e separato solo da segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Strade più sicure, l'investimento. Nuovi attraversamenti luminosi