Strade più sicure l’investimento Nuovi attraversamenti luminosi
Il consiglio della Città metropolitana ha approvato una delibera che prevede la firma di un accordo con il Comune di Fiesole per potenziare la sicurezza stradale in due tratti particolarmente sensibili: la Strada Statale 302, meglio nota come Fanetina e la Strada Provinciale 53, nel tratto da Domenico al capoluogo Fiesole. L’intesa prevede il rinnovo di tre attraversamenti pedonali, che diverranno luminosi a Caldine. A Pian di Mugnone è previsto un altro attraversamento pedonale luminoso insieme all’installazione di un nuovo semaforo a chiamata, oltre alla costruzione di un nuovo marciapiede a Pian di Mugnone, che andrà a sostituire l’attuale camminamento, posto a livello della carreggiata e separato solo da segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Gli assessori alla Sicurezza e alla Polizia Municipale replicano sulle polemiche relative a “Strade Sicure”: monitoraggio costante, collaborazione con la Prefettura e nuovo protocollo di Controllo di Vicinato operativo da dicembre. #SicurezzaStradale #poliziam - facebook.com Vai su Facebook
Lo sceriffo Salvini. Attacca Crosetto su Strade sicure. E la Lega chiede una stretta sulla cittadinanza Vai su X
L’esercito vuole ridimensionare Strade sicure, Lega già in allarme - Per quest’anno, visto che c’è il Giubileo, va bene così. Si legge su huffingtonpost.it
Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Sono le intenzioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, espresse nel suo intervento alla sede del ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Strade sicure e divise. FdI e Lega chiudono a Crosetto - Guido Crosetto propone di fare marcia indietro sull’operazione Strade sicure. Si legge su huffingtonpost.it