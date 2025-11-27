Strade più sicure l’investimento Nuovi attraversamenti luminosi

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio della Città metropolitana ha approvato una delibera che prevede la firma di un accordo con il Comune di Fiesole per potenziare la sicurezza stradale in due tratti particolarmente sensibili: la Strada Statale 302, meglio nota come Fanetina e la Strada Provinciale 53, nel tratto da Domenico al capoluogo Fiesole. L’intesa prevede il rinnovo di tre attraversamenti pedonali, che diverranno luminosi a Caldine. A Pian di Mugnone è previsto un altro attraversamento pedonale luminoso insieme all’installazione di un nuovo semaforo a chiamata, oltre alla costruzione di un nuovo marciapiede a Pian di Mugnone, che andrà a sostituire l’attuale camminamento, posto a livello della carreggiata e separato solo da segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

strade pi249 sicure l8217investimento nuovi attraversamenti luminosi

© Lanazione.it - Strade più sicure, l’investimento. Nuovi attraversamenti luminosi

Argomenti simili trattati di recente

L’esercito vuole ridimensionare Strade sicure, Lega già in allarme - Per quest’anno, visto che c’è il Giubileo, va bene così. Si legge su huffingtonpost.it

Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Sono le intenzioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, espresse nel suo intervento alla sede del ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Strade sicure e divise. FdI e Lega chiudono a Crosetto - Guido Crosetto propone di fare marcia indietro sull’operazione Strade sicure. Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Pi249 Sicure L8217investimento