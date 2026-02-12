Carnevale Irpino | a San Pietro di Montoro i bambini riscoprono storia e tradizioni locali con laboratori e danze

A San Pietro di Montoro, nel cuore dell’Irpinia, i bambini si sono divertiti riscoprendo le tradizioni locali. La festa di Giovedì Grasso ha portato in paese laboratori e danze, coinvolgendo le giovani generazioni e rafforzando il legame con la storia del territorio. I più piccoli hanno partecipato attivamente, imparando usanze antiche e vivendo un momento di festa autentico.

Carnevale Irpino: San Pietro di Montoro insegna comunità e tradizioni ai più giovani. San Pietro di Montoro, in provincia di Avellino, ha celebrato un Giovedì Grasso all'insegna della riscoperta delle proprie radici. La scuola primaria del paese ha ospitato una giornata dedicata al Carnevale irpino, un evento che ha coinvolto attivamente gli studenti e rafforzato il legame con il territorio attraverso la collaborazione con associazioni locali. Un percorso didattico tra storia e cultura locale. L'iniziativa, culminata il 12 febbraio 2026, non è stata un evento isolato, ma il frutto di un percorso didattico avviato nel novembre precedente.

