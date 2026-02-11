Carnevale 2026 a Rossiglione con pentolacce e animazione per bambini
La Pro Loco di Rossiglione prepara una grande festa di Carnevale domenica 15 febbraio. L’evento si svolge nel capannone ex Ferriera a partire dalle 15, con pentolacce e animazione per i bambini. Un pomeriggio di divertimento sicuro, pensato per tutta la famiglia.
La Pro Loco Rossiglione organizza una grande festa di Carnevale domenica 15 febbraio, dalle ore 15 presso il capannone ex Ferriera. Divertimento garantito per tutti i bambini, alle prese con ben 4 pentolacce e in compagnia degli animatori di Pazzanimazione con truccabimbi, balli, giochi.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su Rossiglione Carnevale
Genova festeggia il Carnevale 2026 con spettacoli, animazioni, pentolacce, cortei e visite guidate
Genova si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un fitto calendario di eventi.
Il Carnevale Storico di Castelbuono 2026: sfilate in maschera, carri e animazione per bambini
Il Carnevale Storico di Castelbuono torna a riempire le strade della città con sfilate in maschera, carri colorati e tanta animazione per i più piccoli.
Ultime notizie su Rossiglione Carnevale
Carnevale 2026 in Toscana: dove vedere le sfilate dei carri più belle (da Viareggio a Foiano)Dove andare a Carnevale 2026 in Toscana con i bambini: Viareggio, Foiano, Follonica e feste di paese. Date, orari e dritte pratiche. nostrofiglio.it
Per noi è una tradizione il Carnevale a Rossiglione!!! Non possiamo mancare Ci vediamo domenica 15 febbraio! Preparate i coriandoli!!! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.